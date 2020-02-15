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15 февраля 2020, суббота, 23:11 99
Шоу-бизнес 2020-02-15T23:11:01+02:00
Українські Новини
Нацотбор на "Евровидение-2020": результаты второго полуфинала

Нацотбор на "Евровидение-2020": результаты второго полуфинала

Валерия Драгомирова
TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Нацотбор, Евровидение

В то время как букмекеры назвали десятку лидеров "Евровидения-2020", в Украине состоялся второй полуфинал Нацотбора. Жюри и зрители практически единогласно выбрали тройку лучших исполнителей, которые проходят в финал Нацотбора на "Евровидение".

Так, по результатам жюри и зрителей в финал проходят TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Таблица голосования. Скриншот: видео трансляцииТаблица голосования. Скриншот: видео трансляции

Конкуренцию в финале, 22 февраля, им составит KRUTЬ, GO-A и JERRY HEIL.

По словам жюри конкурса, второй полуфинал был гораздо сильнее и больше запомнился исполнителями и разнообразием песен.

Увидеть прямую трансляцию Нацотбора на "Евровидение-2020" зрители смогут на общественных каналах UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА и телеканале СТБ.


Как выступила тройка полуфиналистов:





Как сообщали Українські Новини, в нацотборе Евровидения 23 февраля победила певица MARUV.

Однако в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.

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