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23 февраля 2020, воскресенье, 13:55 56
Происшествия 2020-02-23T13:56:27+02:00
Українські Новини
В Николаеве фура столкнулась с маршруткой, 10 человек госпитализированы

В Николаеве фура столкнулась с маршруткой, 10 человек госпитализированы

Анна Рудык
ДТП в Николаевской области, ДТП в Николаеве, ДТП, пострадавшие в ДТП
ДТП в Николаевской области с маршруткой. Фото: полиция
ДТП в Николаевской области с маршруткой. Фото: полиция

10 человек госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки в Николаевской области 22 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Николаевской области.

Авария произошла на 115 км автодороги "Одесса – Мелитополь – Новоазовск".

Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля DAF с цистерной совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом.

В результате ДТП оба водителя и 8 пассажиров маршрутки были госпитализированы в больницу.

Фура и маршрутка столкнулись в Николаевской областиФура и маршрутка столкнулись в Николаевской области

Как сообщали Українські Новини, 7 человек госпитализированы в четверг, 13 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 50 км автодороги Н-24 "Благовещенское – Николаев" в Николаевской области.

Ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя такси, Нарушитель объяснил полиции, что гонялся по городу за "гномами", которые якобы украли у него глиняные кувшины.

Также стало известно, что в Украине на 25% увеличилось количество ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.

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