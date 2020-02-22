В Киеве на все выходные на Северном мосту ограничили движение

В Киеве на Северном мосту частично ограничили движение. Причина — ремонт путепровода. И чтобы меньше влиять на трафик, это будут делать на выходных, с вечера 21 февраля до 23 февраля.

Движение частично ограничили с 20:00 21 февраля до 20:00 23 февраля в направлении станции метро "Почайна" сообщает "Киевавтодор".

Дорожники будут ремонтировать деформационный шов в первой полосе движения в направлении станции метро "Почайна". Представители коммунальной компании просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года в Киеве частично перекрывали движение на Северном мосту в сторону Троещины.

Кроме того, в январе в Киеве на мосту через реку Лыбедь ограничивали движение.

А в октябре сообщалось, что "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

В ноябре на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.