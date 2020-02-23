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23 лютого 2020, неділя, 11:25 9
Суспільство 2020-02-23T13:15:01+02:00
Українські Новини
У Києві на місяць частково обмежать пересування шляхопроводом біля Південного мосту

У Києві на місяць частково обмежать пересування шляхопроводом біля Південного мосту

Анна Рудык
Обмеження руху, Ремонт доріг, перекриття руху, Південний міст
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua
Обмеження руху. Фото: kievvlast.com.ua

У Києві до 22 березня частково обмежили рух шляхопроводом неподалік від Південного мосту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Київавтодору".

Так, повідомляється, що з 22 лютого до 22 березня буде частково обмежено рух на перетині вулиць Бойчука і Саперно-Слобідської.

Наголошується, що на шляхопроводі (виїзді з вулиці Бойчука у напрямку Південного мосту) почали ремонт деформаційних швів.

Також відомо, що роботи триватимуть у два етапи: перший – до 7 березня, другий – до 22 березня. Під час робіт рух частково буде обмежено.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на всі вихідні на Північному мосту обмежили рух.

Тим часом "Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень.

А в листопаді 2019 на Столичному шосе у Києві зафіксували другий антирекорд перевищення швидкості за два дні. 19 листопада електронна система TruSign зафіксувала автомобіль, який розігнався до 288 км/год. Це на 66 км/год більше, ніж антирекорд від 18 листопада, двома днями раніше - 222 км/ч.

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