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23 февраля 2020, воскресенье, 08:00 25
Силовые структуры 2020-02-23T08:03:09+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен боец ВСУ

На Донбассе боевики применили запрещенное оружие, ранен боец ВСУ

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, ООС, обстрелы на Донбассе, война на Донбассе
ООС. Фото: gordonua
ООС. Фото: gordonua

Вчера, 22 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по нашим позициям.

"Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики пытались прорваться через линию соприкосновения и понесли потери.

Ранее Загороднюк заявлял, что Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе.

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