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22 февраля 2020, суббота, 18:20 39
Общество 2020-02-22T18:28:30+02:00
Українські Новини
Поезд "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, продезинфицировали, - Укрзализныц

Поезд "Киев-Москва", с которого сняли китаянку с подозрением на коронавирус, продезинфицировали, - Укрзализныця

Ярина Вацяк
Поезд, Коронавирус, Дезинформация, Киев-Москва
Поезд
Поезд

Поезд 5/6 Киев-Москва прошел профилактическую санитарную обработку на территории Украины после того, как в нем обнаружили китаянку с подозрением на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

"По состоянию на сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский включая 11 вагонов, которым путешествовала китаянка и который был отцеплен на станции Брянск-Орловский до проведения медицинского осмотра и необходимых тестов", - говорится в нем.

Сообщается, что лабораторное исследование в России не выявили коронавируса у гражданки Китая, которую сняли с этого поезда накануне.

"Несмотря на то, что тесты на коронавирус были отрицательными и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на территории РФ, Укрзализныця с заботой о своих пассажирах провела дополнительную профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда. Также будет проведена замена съемного инветаря и спальных комплектов (матрасов, подушек и т.д.)", - отметили в Укрзализныце.

Как сообщали Українські Новини, у китаянки из поезда "Киев - Москва" коронавирус не обнаружили.

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан

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