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  • В США отрабатывали действия на случай нападения России с ядерным оружием на объекты в Европе
22 февраля 2020, суббота, 15:55 42
Америка 2020-02-22T16:04:10+02:00
Українські Новини
В США отрабатывали действия на случай нападения России с ядерным оружием на объекты в Европе

В США отрабатывали действия на случай нападения России с ядерным оружием на объекты в Европе

Ярина Вацяк
Пентагон, США, Нато, Ядерное оружие, Россия
Пентагон. Фото: wikipedia.org
Пентагон. Фото: wikipedia.org

В США провели военные учения, в ходе которых отрабатывали маневры, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе в то время, как Зеленский выразил обеспокоенность тенденцией снижения интереса к войне в Украине.

Об этом сообщили представители Пентагона на брифинге, пишет "Новинарня".

По их словам, были "небольшие обучения", сценарий которых предусматривал непредсказуемую ситуацию в Европе, где "идет война с Россией".

"Российская сторона решает задействовать ядерное оружие малой мощности против объекта, расположенного на территории НАТО. Затем начинается разговор, как это происходило бы в этом случае - сначала с министром обороны, а затем, в итоге, с президентом, чтобы решить, как ответить", - рассказал представитель министерства обороны США.

Какой именно в этой смоделированной ситуации был бы "ответ", спикеры оборонного ведомства не конкретизировали.

"Ответ США был. Не буду об этом говорить, но это был бы ограничен ответ", - отметил представитель Пентагона.

Когда спикеров попросили уточнить, был бы ли в таком случае ядерный удар, они ответили так:

"Они (Россия, - ред.) совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Поэтому во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия".

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