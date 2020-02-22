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22 февраля 2020, суббота, 12:18 71
Общество 2020-02-22T12:38:58+02:00
Українські Новини
В Новых Санжарах у эвакуированных из Китая взяли анализы на коронавирус

В Новых Санжарах у эвакуированных из Китая взяли анализы на коронавирус

Надежда Комендантова
коронавирус в Украина, Новые Санжары, Журналист, Коронавирус
Новые Санжары. Фото Александр Махов/Facebook
Новые Санжары. Фото Александр Махов/Facebook

Эпидемиологи собрали материал из носовой полости украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань и находящихся в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными, в Facebook.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию." - написал журналист.

Махов сообщил, что также сдал материал на анализ.

Он опубликовал фото эпидемиологов в медицинских костюмах, масках и очках.

Как сообщали Українські Новини, иммунолог рассказал, как будут лечить в Украине от коронавируса

Защищаться от коронавируса нужно не только с помощью медицинской маски, но и дезинфекцией рук.

Для того, чтобы врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты знали, что необходимо делать, если в больницу обратился человек с подозрениями на COVID-19, Минздрав разработал алгоритм действий.

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