У врачей есть опыт, — иммунолог рассказал, как будут лечить в Украине от коронавируса

На сегодня в мире зафиксировано 76 787 случаев заболевания коронавирусом, но в Украине не зафиксировали ни одного больного. О болезни пока известно немного, поэтому у людей возникает много вопросов о том, как лечат от коронавируса, безопасно ли получать посылки из Китая и правда ли, что у азиатов больше шансов заразиться. Журналисты hromadske пообщались с экспертом Министерства здравоохранения Украины Федором Лапаем, который ответил на самые популярные вопросы.

Врач рассказал, что пока вакцины от коронавируса нет, но ее активно разрабатывают. Тяжелые случаи лечат теми же методами, что и грипп — искусственной вентиляцией легких. Сейчас в Китае пытаются лечить больных препаратами от ВИЧ, однако пока данных об эффективности такого лечения нет.

По словам специалиста, симптомы коронавируса ничем не отличаются от симптомов простуды: жара, кашля и насморка. С симптомами нужно идти к семейному врачу. Если болезнь протекает тяжело, то больного доставляют в госпиталь на карете скорой помощи, а врач сообщит об опасном случае в соответствующие органы.

Эксперты пока не могут сказать наверняка, кто находится в зоне риска. Например, старики и маленькие дети страдают от вируса реже. Возможно, все дело в поведении этих групп людей. Старики мало контактируют с другими людьми, а детей оберегают родители. Также, несмотря на информацию в сети, пока нет данных, которые утверждают, что европейцы более устойчивы к новому коронавирусу, чем азиаты.

По словам Федора Лапая, в врачи в Украине уже сталкивались с пандемическими вирусами гриппа. Самое тяжелое последствие коронавируса — это пневмония. Сейчас в отечественных клиниках есть обновленные аппараты искусственной вентиляции легких и опыт врачей, которые уже сталкивались с тяжелой вирусной пневмонией.

Врач отметил, что пассажиры самолетов, прибывающих из Китая, по-прежнему находятся только на контроле, поскольку они прилетели из района, расположенного в 1200 километрах от эпицентра распространения заболевания.

А вот от посылки из Китая заразиться коронавирусом нельзя: вирус сохраняет жизнеспособность вне организма человека, при самых лучших для него условиях, от 48 часов до 2 суток.

"Если, конечно, вы заказываете через AliExpress больного китайца, и он за время поездки в Украину в посылке, скажем, не выздоровел, а сохранил симптомы заболевания, и вы с ним радостно обниметесь после того как распаковали посылку, вы можете заразиться", — пошутил иммунолог.

Он прогнозирует, что ближайшие месяцы покажут, пойдет ли эпидемия на спад или будет распространяться дальше.

Лапай предлагает обратить внимание на количество выздоровевших пациентов, чтобы понять, насколько смертоносен вирус.

"Более 600 человек уже выжило, так что не все... Мы говорим, что 4-5% (от общего количества больных — ред.) это количество умерших. Мы не говорим, что это реальные цифры, мы отталкиваемся от тех, которые мы знаем. Поэтому говорить, что мы все умрем, нет оснований", — убеждает иммунолог.

Он отметил, что новый коронавирус отличается от уже известных науке вирусов и все еще плохо изучен. Пока что процент умерших от коронавируса к числу заразившихся является крупнейшим среди современных инфекций. В этом заключается его главная опасность.

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Как сообщали Українські Новини, защищаться от коронавируса нужно не только с помощью медицинской маски, но и дезинфекцией рук.

Для того, чтобы врачи, эпидемиологи и лабораторные специалисты знали, что необходимо делать, если в больницу обратился человек с подозрениями на COVID-19, Минздрав разработал алгоритм действий.