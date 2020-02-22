В евакуйованих з Уханя кожні три дні будуть брати аналізи на коронавірус, - секретар РНБО

В медичного персоналу й евакуйованих з Уханя (Китай) у Нових Санжарах для проведення молекулярно-генетичних досліджень для виявлення можливої наявності коронавірусу раз на три дні будуть брати біологічний матеріал.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє пресслужба РНБО.

Він зазначив, що результати аналізів будуть вивчатися у лабораторіях Києва, і зазначив, що громадськості надаватиметься інформація про результати досліджень. Вже сьогодні перша партія біоматеріалу буде літаком передана до Києва.

Водночас Данілов повідомив, що українці та іноземці забезпечені всім необхідним, а відучора у селищі відкритий пункт Червоного Хреста.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ розробив алгоритм дій для лікарів, епідеміологів і лабораторних фахівців, що необхідно робити, якщо у лікарню звернуласялюдина з підозрами на COVID-19.

Тим часом, імунолог розповів, як будуть лікувати в Україні від коронавірусу.