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  • Все в обсервации в Новых Санжарах здоровы, - замминистра здравоохранения Коваль
22 февраля 2020, суббота, 13:52 29
Политика 2020-02-22T13:57:17+02:00
Українські Новини
Все в обсервации в Новых Санжарах здоровы, - замминистра здравоохранения Коваль

Все в обсервации в Новых Санжарах здоровы, - замминистра здравоохранения Коваль

Влада Билоус
Новые Санжары, Карантин, Коронавирус, Полтавская область

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявляет, что все находящиеся в обсервации в Новых Санжарах люди здоровы.

Об этом он заявил на брифинге в Кабинете Министров, передают Українськi Новини.

"Результаты утреннего медицинского обследования являются позитивными", - сказал он.

Он отметил, что в субботу у эвакуированных также будут брать кровь на анализ.

Эти образцы будут направлены в киевскую лабораторию.

Такое обследование будет проходить 1 раз в 3 дня.

Кроме того, Коваль отметил, что эвакуированные обеспечены едой, поэтому не стоит оставлять пожертвования или же координироваться через Красный Крест.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также эксперты прогнозируют, что эпидемия коронавируса после февраля пойдет на спад.

Минздрав намерен предоставить бесплатное лечение за рубежом 139 украинцам.

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