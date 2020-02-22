Все в обсервации в Новых Санжарах здоровы, - замминистра здравоохранения Коваль

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявляет, что все находящиеся в обсервации в Новых Санжарах люди здоровы.

Об этом он заявил на брифинге в Кабинете Министров, передают Українськi Новини.

"Результаты утреннего медицинского обследования являются позитивными", - сказал он.

Он отметил, что в субботу у эвакуированных также будут брать кровь на анализ.

Эти образцы будут направлены в киевскую лабораторию.

Такое обследование будет проходить 1 раз в 3 дня.

Кроме того, Коваль отметил, что эвакуированные обеспечены едой, поэтому не стоит оставлять пожертвования или же координироваться через Красный Крест.

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