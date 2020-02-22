Идут снегопады с сильными порывами ветра: в воскресенье погода в Украине резко ухудшится

В то время, как в Украину идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром, в воскресенье, 23 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью около +1…+3 градусов, днем +7…+9 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+11 градусов. В Карпатах снег, температура ночью -2…-7 градусов, днем 2…-3 градуса. В Моршине ночью небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов. В Трускавце ночью небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов. В Сваляве ночью небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +1…+9 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+10 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+11 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных. Также синоптик ранее предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.