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22 февраля 2020, суббота, 20:48 207 Карта
Общество 2020-02-22T20:48:34+02:00
Українські Новини
Идут снегопады с сильными порывами ветра: в воскресенье погода в Украине резко ухудшится

Идут снегопады с сильными порывами ветра: в воскресенье погода в Украине резко ухудшится

Надежда Комендантова
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Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

В то время, как в Украину идет снежный шторм с метелями и ураганным ветром, в воскресенье, 23 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью около +1…+3 градусов, днем +7…+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

В Карпатах снег, температура ночью -2…-7 градусов, днем 2…-3 градуса.

В Моршине ночью небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве ночью небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +1…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также синоптик ранее предупредила что на Украину обрушится циклон со снегом и шквалами.

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