У Нових Санжарах в евакуйованих з Китаю взяли аналізи на коронавірус

Епідеміологи зібрали матеріал з носової порожнини українців та іноземців, евакуйованих з китайського міста Ухань і знаходяться в медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області.

Про це повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом з евакуйованими, в Facebook.

"На санбазу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал з носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії. Аналізи відвезуть до Києва в лабораторію." - написав журналіст.

Махов повідомив, що також здав матеріал на аналіз.

Він опублікував фото епідеміологів в медичних костюмах, масках і окулярах.

Як повідомляли Українські Новини, імунолог розповів, як будуть лікувати в Україні від коронавірусу.

Захищатися від коронавіруса потрібно не тільки з допомогою медичної маски, але і дезінфекцією рук.

Для того, щоб лікарі, епідеміологи та лабораторні фахівці знали, що необхідно робити, якщо у лікарню звернувся чоловік з підозрами на COVID-19, МОЗ розробив алгоритм дій.