Зеленский создал рабочую группу по реформе зравоохранения

Президент Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Соответствующий указ №55/2020 Президент подписал 21 февраля.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины.

В частности, в сфере реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

В ее состав также вошли также врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

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