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22 февраля 2020, суббота, 12:10 34
Политика 2020-02-22T12:10:48+02:00
Українські Новини
Зеленский создал рабочую группу по реформе зравоохранения

Зеленский создал рабочую группу по реформе зравоохранения

Влада Билоус
Минздрав, Реформа, Реформа здравоохранения, Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Соответствующий указ №55/2020 Президент подписал 21 февраля.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины.

В частности, в сфере реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

В ее состав также вошли также врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав опубликовал алгоритм действий врачей при подозрении на коронавирус.

Также эксперты прогнозируют, что эпидемия коронавируса после февраля пойдет на спад.

Минздрав намерен предоставить бесплатное лечение за рубежом 139 украинцам.

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