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  • Зеленський створив робочу групу з питань реформи охорони здоров'я
22 лютого 2020, субота, 12:10 14
Політика 2020-02-22T14:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський створив робочу групу з питань реформи охорони здоров'я

Зеленський створив робочу групу з питань реформи охорони здоров'я

Влада Билоус
Реформа, Охорона здоров'я, Міністерство охорони здоров’я України, Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський створив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Відповідний указ №55/2020 Президент підписав 21 лютого.

В документі зазначається, що робоча група повинна до 1 березня 2020 року проаналізувати хід реформування системи охорони здоров'я України.

Зокрема, у сфері реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовність закладів охорони здоров'я до реалізації цих гарантій для інших видів медичної допомоги.

За результатами цього аналізу робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: фінансування, удосконалення системи підготовки і безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їх заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я.

Очолив робочу групу голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

До її складу також увійшли також лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вузів.

Як повідомляли Українські Новини, Моз опублікував алгоритм дій лікарів при підозрі на коронавірус.

Також експерти прогнозують, що епідемія коронавіруса після лютого піде на спад.

Моз має намір надати безкоштовне лікування за кордоном 139 українцям.

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