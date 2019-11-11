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11 ноября 2019, понедельник, 11:04 363
Общество 2019-11-11T11:04:45+02:00
Українські Новини
В Киеве частично перекрыли движение на Северном мосту в сторону Троещины

В Киеве частично перекрыли движение на Северном мосту в сторону Троещины

Мост, Ограничение движения, Северный мост

Сегодня, 11 ноября, в Киеве частично ограничили движение на Северном мосту в связи с ремонтом покрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - сказано в сообщении.

Перекрытие Северного моста. Фото: КГГАПерекрытие Северного моста. Фото: КГГА

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

Также на ремонт до 2021 года на вход с 8 утра по будням будет закрыта одна из центральных станций метрополитена

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.

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