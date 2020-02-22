Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СБНО) Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области.

Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский, который накануне записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая, сообщает пресс-служба СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - указывается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья.

Также президент лично позвонил девушке, которая осталась из-за собаки в Ухане.