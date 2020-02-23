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23 февраля 2020, воскресенье, 06:00 111
Экономика 2020-02-23T06:00:02+02:00
Українські Новини
Доллар подорожает в начале недели: официальный курс от НБУ на понедельник

Доллар подорожает в начале недели: официальный курс от НБУ на понедельник

Валерия Драгомирова
Нацбанк, курс доллара, курс гривны к доллару, Курс гривны, Курс валют
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24 февраля, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 февраля, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,6153
1 доллар США 24,4530
1 швейцарский франк 24,8962
10 иен 2,1837
10 российских рублей 3,7979
1 евро 26,4129


Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 февраля на 2,14 коп. до 24,5253 UAH/USD. 

Средний курс покупки евро понизился на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.

Ранее рубль немного подрос в обменниках Киева перед выходными. Средний курс продажи повысился на 1 копейку и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Тем временем курс гривны на межбанке в пятницу сохранился на 24,45 UAH/USD.

 

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