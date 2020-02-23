підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Долар подорожчає на початку тижня: офіційний курс від НБУ на понеділок
23 лютого 2020, неділя, 06:00 8
Економіка 2020-02-23T08:45:01+02:00
Українські Новини
Долар подорожчає на початку тижня: офіційний курс від НБУ на понеділок

Долар подорожчає на початку тижня: офіційний курс від НБУ на понеділок

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Долар, курс гривні, Курс валют
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-23 лютого, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6153
1 долар США 24,4530
1 швейцарський франк 24,8962
10 ієн 2,1837
10 російских рублів 3,7979
1 євро 26,4129

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.

Раніше рубль трохи підріс в обмінниках Києва перед вихідними.

Середній курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Тим часом курс гривні на міжбанку в п'ятницю зберігся на 24,45 UAH/USD.

 

Більше новин про: Нацбанк Долар курс гривні Курс валют

Долар подорожчав у четвер: офіційний курс валют ві...
Банкіри та аналітики розповіли, чого чекати від до...
Нацвалюта трохи гойдалася: динаміка курсу гривні з...
Долар падає третій тиждень поспіль: як змінився ку...
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку
Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію Левіна
Новини
Україна за потреби організує ще одну евакуацію українців з Уханя, - МВС 08:25
На Донбасі бойовики 11 разів відкривали вогонь, поранений військовий ЗСУ 08:00
Нацвалюта трохи гойдалася: динаміка курсу гривні за тиждень 07:00
Долар подорожчає на початку тижня: офіційний курс від НБУ на понеділок 06:00
У неділю на Київ обрушиться шторм: пориви вітру досягнуть швидкості 22 м/с 23:19
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Гончарук прозвітував, що вдалося уряду за п'ять місяців 13:13
Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника 16:10
Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в людей, людина – головний пріоритет держави, - звіт Гончарука 13:35
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
У Музеї історії Києва представлять кураторський арт-проект Ірини Акімової "Погляд з-за лаштунків" 11:21 Прес-реліз
Заворушення в Нових Санжарах: 23 затриманих відпустили, 5 правоохоронців госпіталізовані 11:10
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
У неділю на Київ обрушиться шторм: пориви вітру досягнуть швидкості 22 м/с
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok