Долар подорожчає на початку тижня: офіційний курс від НБУ на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого, на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 21-23 лютого, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6153 1 долар США 24,4530 1 швейцарський франк 24,8962 10 ієн 2,1837 10 російских рублів 3,7979 1 євро 26,4129

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD.



Середній курс купівлі євро знизився на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.



Раніше рубль трохи підріс в обмінниках Києва перед вихідними.



Середній курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 3,92 гривень за 10 рублів.



Тим часом курс гривні на міжбанку в п'ятницю зберігся на 24,45 UAH/USD.