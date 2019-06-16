В Гааге завершились слушания по иску Украины против РФ

В Постоянной палате Третейского суда в Гааге 14 июня завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун, сообщает "Зеркало недели".\r\n"С этого момента Арбитражный трибунал начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - сказал Массун.\r\nВ свою очередь, заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решение о рассмотрении предоставленных Украиной доказательств по существу суд примет через несколько месяцев.\r\nМассун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.\r\nСтатья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".\r\nАрбитражное разбирательство было начато в сентябре 2016 года после подачи Украиной заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву - нарушении прав прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.