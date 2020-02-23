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23 февраля 2020, воскресенье, 09:20 71
Общество 2020-02-23T09:20:01+02:00
Українські Новини
На Пасху украинцы традиционно получат дополнительный выходной

На Пасху украинцы традиционно получат дополнительный выходной

Кира Молчанова
Праздники, Пасха, Пасха-2020, Выходные 2020
Пасха. Крашанки. Фото: Українське фото
Пасха. Крашанки. Фото: Українське фото

В этом году православные христиане будут праздновать Пасху 19 апреля, а католики — 12 апреля. Поэтому украинцев ждут еще одни длинные весенние выходные, после праздника 8 марта.

Праздником Пасхи завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Праздник напоминает о том, что Иисус погиб на кресте, чтобы спасти все человечество. Традиционно украинцы в этот день поминают умерших родственников и ходят в церковь.

Таким образом, 20 апреля украинцы получают дополнительный выходной и будут отдыхать с 18 по 20 апреля.

От даты Пасхи зависит, когда будут другие религиозные праздники: Вознесение, Троица и Пятидесятница. Кроме того, определяются сроки Великого и Петровского поста.

Некоторые народные приметы тоже ориентируются на Пасху и рекомендуют начинать те или иные сельскохозяйственные работы до или после праздника.

Ранее Українські Новини сообщали, что в 2020 году 8 марта оставили государственным праздником. Этот день продолжает быть выходным — украинцы будут отдыхать больше, чем обычно.

До Пасхи будет Великий Пост, подразумевающий строгие ограничения в еде и поведении. Он начнется сразу после Масленицы, которую отмечают неделю — с 24 февраля по 1 марта.

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