Планируем праздник. Как будут отдыхать украинцы на 8 марта

Первым крупным праздником, который отпразднуют весной 2020 года, станет 8 марта, Международный женский день. Традиционно в этот день проходят марши за права женщин, а в последнее время выходной день 8 марта хотят сделать рабочим. Українські Новини узнавали, не отменят ли праздник в 2020 году.

Об отмене выходного дня 8 марта заговорили в 2017 году. Предлагалось поменять концепцию праздника за излишне советские традиции и больше не делать этот день выходным.

Однако в 2020 году Министерство социальной политики снова оставило этот день в числе государственных праздников. Так что 8 марта снова будет выходным днем.

В этом году Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. Так что вторые выходные этой весны будут длинными: отдыхаем с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.

Как сообщали Українські Новини, в связи с Международным женским днем "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов.

В прошлом году по случаю Международного женского дня в разных странах мира прошли демонстрации и марши за права женщин.