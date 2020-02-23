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23 лютого 2020, неділя, 09:20 6
Lifestyle 2020-02-23T10:15:02+02:00
Українські Новини
На Великдень українці традиційно отримають додатковий вихідний

На Великдень українці традиційно отримають додатковий вихідний

Кира Молчанова
Коли свято, Великдень, Католицький Великдень, Великдень-2020
Великдень. Крашанки. Фото: Українське фото
Великдень. Крашанки. Фото: Українське фото

У цьому році православні християни святкуватимуть Великдень 19 квітня, а католики — 12 квітня. Тому українців чекають ще одні довгі весняні вихідні, після свята 8 березня.

Святом Пасхи завершується Великий Піст, який триває 48 днів. Свято нагадує про те, що Ісус помер на хресті, щоб врятувати все людство. Традиційно українці в цей день поминають померлих родичів і ходять до церкви.

Таким чином, 20 квітня українці отримують додатковий вихідний і будуть відпочивати з 18 по 20 квітня.

Від дати Великодня залежить, коли будуть інші релігійні свята: Вознесіння, Трійця і П'ятидесятниця. Крім того, визначаються терміни Великого і Петрівського посів.

Деякі народні прикмети теж орієнтуються на Великдень і рекомендують розпочинати ті чи інші сільськогосподарські роботи до або після свята.

Раніше Українські Новини повідомляли, що в 2020 році 8 березня залишили державним святом. Цей день продовжує бути вихідним — українці будуть відпочивати три дні.

До Великодня буде Великий Піст, який передбачає суворі обмеження в їжі і поведінці. Він почнеться відразу після Масляної, яку відзначають тиждень — з 24 лютого по 1 березня.

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