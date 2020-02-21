В Китае "Арбидолом" давно лечат грипп и включают в программы противоэпидемической защиты, — СМИ

После того, как издание The Bell обратило внимание на то, что Минздрав Китая включил советский препарат "Арбидол" в новую версию плана диагностики и лечения коронавируса COVID-2019, журналистов этого СМИ обвинили в некорректной подаче информации. В ответ The Bell пояснили, что со статьей все в порядке, а "Арбидолом" действительно собрались лечить коронавирус.

В издании отмечают, что в Китае официальные лица давно хвалят "Арбидол", несмотря на мнение некоторых скептиков, которых тоже цитируют китайские СМИ.

"На региональном уровне "Арбидол" был и до этого включен в планы противоэпидемической защиты (на 19 февраля — в 27 провинциях и муниципалитетах Китая). С начала февраля препарат включила в свой протокол лечения коронавируса старейшая больница города Ухань Tongji", — рассказали журналисты, подчеркнув, что китайские СМИ даже опубликовали копию официально не изданного циркуляра Шанхайской комиссии здравоохранения, где "Арбидол" тоже рекомендовали для лечения.

До начала эпидемии коронавируса "Арбидолом" в Китае лечили грипп. Его даже внесли в государственную программу, которая компенсирует гражданам 80% цены лекарств.

Издание добавило в России "Арбидол" тоже применялся при лечении гриппа, но о его эффективность вызывала серьезные сомнения. Всемирная организация здравоохранения отказалась признавать его лекарством от гриппа, а американский регулятор FDA — сертифицировать как лекарственное средство.

Как сообщали Українські Новини, Национальная комиссия здравоохранения Китая добавила противовирусный препарат "Арбидол" в предварительный план лечения коронавируса.

До этого гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первое лекарство против коронавируса COVID-19 может быть готово через 18 месяцев.