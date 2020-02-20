подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 14:47 59
Общество 2020-02-20T14:47:45+02:00
Українські Новини
Выздоровели заболевшие коронавирусом украинцы на круизном лайнере Diamond Princess

Выздоровели заболевшие коронавирусом украинцы на круизном лайнере Diamond Princess

Ольга Фандорина
круизный лайнер, Коронавирус, Заболевание, Украинцы, выздоровление
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises

Два гражданина Украины - члены экипажа круизного лайнера "Diamond Princess", ранее инфицированные новым китайским коронавирусом, уже выздоровели, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), передает РБК-Украина.

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Общее число заболевших на круизном лайнере составило 454 человека.

На борту судна находится 2 666 туристов и 1 045 членов экипажа. Из общего числа находящихся на судне - 25 граждан Украины, из которых у двух был подтвержден вирус 2019-nCoV. 

Также сегодня погибли двое пожилых пассажиров, зараженных коронавирусом на лайнере.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса.И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Больше новостей о: круизный лайнер Коронавирус Заболевание Украинцы выздоровление

Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков
У пассажиров и членов экипажа рейса из Уханя нет симптомов коронавируса, — Минздрав
Новости
Мем про коронавирус и украинцев их Уханя
Дни средневековья в Украине. Соцсети "взорвались" реакцией на приезд украинцев из Китая 15:00
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядят номера санатория, в который должны доставить граждан 14:53
Аваков в Новых Санжарах. Фото: facebook.com/synegubov.oleg
Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков 14:51 Обновляется
Выздоровели заболевшие коронавирусом украинцы на круизном лайнере Diamond Princess 14:47
Капитану затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи" сообщили о подозрении 14:46
больше новостей
Аваков в Новых Санжарах. Фото: facebook.com/synegubov.oleg
Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: к протестующим приехал Аваков 14:51 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен 22:10 Документ
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
больше новостей
Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok