Около тысячи человек были эвакуированы из ТРЦ в Херсоне из-за сообщения о минировании

Сотрудники Национальной полиции в четверг эвакуировали около 1 тыс. человек из-за сообщения о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" на улице Залаэгерсег, 18 в Херсоне. Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Херсонской области. Сообщение о минировании поступило в полицию. На месте происшествия работают кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Как сообщали Українські Новини, 18 февраля полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании суда в Ривне. Кроме того, 13 января, в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza из-за затопления экстренно эвакуировали людей. В дальнейшем выяснилось, что причиной потопа оказался прорыв теплотрубы. Кроме того, в ходе происшествия 9 человек получили ожоги разной степени. В дальнейшем, 14 января власти частично перекрывали движение по улице Антоновича и Большой Васильковской из-за ремонта теплотрубы. Киевская городская государственная администрация обязовывалась выплатить компенсацию водителям, чьи автомобили пострадали в ходе затопления торгового центра.