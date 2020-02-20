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20 февраля 2020, четверг, 18:27 20
Происшествия 2020-02-20T18:27:08+02:00
Українські Новини
Около тысячи человек были эвакуированы из ТРЦ в Херсоне из-за сообщения о минировании

Около тысячи человек были эвакуированы из ТРЦ в Херсоне из-за сообщения о минировании

Елизавета Кесельман
Херсон, происшествие, Минирование, Сообщение о минировании
Город Херсон.Фото: city.kherson.ua
Город Херсон.Фото: city.kherson.ua

Сотрудники Национальной полиции в четверг эвакуировали около 1 тыс. человек из-за сообщения о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" на улице Залаэгерсег, 18 в Херсоне. Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Херсонской области.

Сообщение о минировании поступило в полицию.

На месте происшествия работают кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Как сообщали Українські Новини, 18 февраля полиция эвакуировала 200 человек из-за сообщения о минировании суда в Ривне.

Кроме того, 13 января, в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza из-за затопления экстренно эвакуировали людей. В дальнейшем выяснилось, что причиной потопа оказался прорыв теплотрубы. Кроме того, в ходе происшествия 9 человек получили ожоги разной степени. 

В дальнейшем, 14 января власти частично перекрывали движение по улице Антоновича и Большой Васильковской из-за ремонта теплотрубы.

Киевская городская государственная администрация обязовывалась выплатить компенсацию водителям, чьи автомобили пострадали в ходе затопления торгового центра. 

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