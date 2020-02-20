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20 февраля 2020, четверг, 17:42 55
Общество 2020-02-20T17:43:12+02:00
Українські Новини
Зеленский призывал украинцев к единению в День Героев Небесной сотни

Зеленский призывал украинцев к единению в День Героев Небесной сотни

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Единение, Евромайдан, День Героев Небесной Сотни
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев к единению в День Героев Небесной сотни.

Обращение Зеленского к украинцам обнародовано на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы чтим подвиг Героев Небесной сотни, которые отдали свои жизни за европейский выбор нашего народа, демократические ценности, возможность жить достойно и строить лучшее будущее. Этот день - дань жертвенности, героизма, мужества и патриотизма. Это символ несокрушимости и источник вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину. Призываю весь украинский народ к единению в это полное вызовов для нашего государства время", - сказал президент.

Он заверил, что курс государства на реализацию ключевых требований украинского общества остается неизменным и выразил соболезнования семьям погибших на Майдане.

Как сообщали Українськi Новини, с 2015 года 20 февраля Украина отмечается День Героев Небесной сотни.

В четверг Зеленский, комментируя эвакуацию украинцев из китайского Уханя и акции протеста в ряде регионов против возможного размещения их на карантин, отметил, что бактериологической опасности нет, но есть опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы.

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