Зеленский призывал украинцев к единению в День Героев Небесной сотни

Президент Владимир Зеленский призывает украинцев к единению в День Героев Небесной сотни.

Обращение Зеленского к украинцам обнародовано на сайте Президента, передают Українськi Новини.



"Сегодня мы чтим подвиг Героев Небесной сотни, которые отдали свои жизни за европейский выбор нашего народа, демократические ценности, возможность жить достойно и строить лучшее будущее. Этот день - дань жертвенности, героизма, мужества и патриотизма. Это символ несокрушимости и источник вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину. Призываю весь украинский народ к единению в это полное вызовов для нашего государства время", - сказал президент.



Он заверил, что курс государства на реализацию ключевых требований украинского общества остается неизменным и выразил соболезнования семьям погибших на Майдане.



Как сообщали Українськi Новини, с 2015 года 20 февраля Украина отмечается День Героев Небесной сотни.



В четверг Зеленский, комментируя эвакуацию украинцев из китайского Уханя и акции протеста в ряде регионов против возможного размещения их на карантин, отметил, что бактериологической опасности нет, но есть опасность забыть о том, что все мы люди и все мы - украинцы.