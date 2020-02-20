Крупнейший производитель стали намерен остановить мартеновское производство

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Кривой Рог, Днепропетровская область) остановит работу двухванного сталеплавильного агрегата №6, что означает закрытие мартеновского цеха предприятия.

Об этом говорится в сообщении комбината, передают Українськi Новини.

"В рамках масштабной программы модернизации компания поэтапно отказывается от устаревших технологий, обеспечивая обновление производственных мощностей с внедрением природоохранных проектов", - подчеркивается в нем.

Согласно сообщению, в ближайшее время двухванный сталеплавильный агрегат №6 будет отключен от источников энергоснабжения с последующим демонтажем основного оборудования.

Планируется, что данная цеховая территория в дальнейшем будет использоваться как склад огнеупоров предприятия.

После закрытия мартена производство стали полностью будет сосредоточено в конвертерном цехе и останется на уровне около 5,5 млн тонн в год.

Как сообщали Українськi Новини, в прошлом году металлурги сократили производство.

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В 2018 году по сравнению с 2017 годом "Арселор Миттал Кривой Рог" увеличил прибыль в 1,9 раза до 9,51 млрд гривен, увеличив чистый доход на 2,7% до 68 млрд гривен.

95,1283% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.

"Арселор Миттал Кривой Рог" является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.