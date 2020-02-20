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20 февраля 2020, четверг, 15:10 92
Транспорт 2020-02-20T15:12:05+02:00
Українські Новини
Windrose намерена открыть рейс из Киева в Загреб в период летней навигации-2020

Windrose намерена открыть рейс из Киева в Загреб в период летней навигации-2020

Кира Молчанова
Самолет, Киев, Загреб, авиарейсы, Windrose
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Авиакомпания Windrose, которая выполняет в Украине спецрейсы, намерена открыть рейс из Киева в Загреб (Хорватия) в период летней навигации 2020 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українські Новини.

Согласно ему, авиакомпания запускает рейсы из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) в Загреб со 2 июня по 24 октября и планирует осуществлять полеты по вторникам, пятницам и субботам.

Рейс будет обслуживаться на самолетах Embraer-145.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.

По данным Государственной авиационной службы, авиакомпания занимает 21% рынка авиаперевозок Украины.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания Austrian Airlines запустила возможность покупки проездного на авиаперелеты на год. Так, проездной позволяет в течение года в Вену и из Вены совершать 10 перелетов по фиксированной цене.

Ранее был обнародован рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Украине. Претензии на получение компенсации из-за задержки или отмены авиарейса в 2019 году чаще всего отклоняли авиакомпании Vueling, Tunisair, Bulgaria Air, Ernest Airlines и Blue Air, которые отклонили более 99% обоснованных заявлений.

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