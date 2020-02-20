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20 февраля 2020, четверг, 09:02 1107
Политика 2020-02-20T09:02:24+02:00
Українські Новини
В аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили

В аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили

Ольга Фандорина
Харьков, Эвакуация, эвакуация украинцев из Китая, эвакуация украинцев из Уханя
Автомобили химико-радиологической лаборатории в Харькове. Фото: Татьяна Доцяк
Автомобили химико-радиологической лаборатории в Харькове. Фото: Татьяна Доцяк

В четверг, 20 февраля, Украина ожидает прибытия из китайского Уханя лайнера с нашими эвакуированными согражданами. Однако место приземления пока остается неизвестным. Сам самолет с эвакуированными из Уханя уже в Украин и кружит над харьковской областью.

И в аэропорту города уже находятся медики в защитных костюмах. Об этом сообщает харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.

"На выезде на взлетную полосу три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала харьковская журналистка.

Тем временем, в Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику.

Также колонны Нацгвардии выехали в "Борисполь" встречать эвакуированных из Уханя украинцев.

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