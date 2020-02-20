В аэропорт Харькова съезжаются спасательные и медицинские автомобили

В четверг, 20 февраля, Украина ожидает прибытия из китайского Уханя лайнера с нашими эвакуированными согражданами. Однако место приземления пока остается неизвестным. Сам самолет с эвакуированными из Уханя уже в Украин и кружит над харьковской областью. И в аэропорту города уже находятся медики в защитных костюмах. Об этом сообщает харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook. "На выезде на взлетную полосу три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала харьковская журналистка. Тем временем, в Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику. Также колонны Нацгвардии выехали в "Борисполь" встречать эвакуированных из Уханя украинцев.