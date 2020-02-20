Рецепт вкусного пирога, который разнообразит праздничный стол на Масленицу

С 24 февраля украинцы будут отмечать Масленицу. В этот день издавна принято готовить блины. Но не только блинчиками можно украсить праздничный стол. К примеру, яблочный перевернутый пирог разнообразит привычное меню на Масленицу. О том, как притоговить пирог "Тарт Татен", расскажут Українські Новини.

Ингридиенты:

1,5 кг сладких яблок;

150 г сливочного масла;

130 г сахара;

170 г муки;

20 г сахара;

1 яйцо;

щепотка соли.

Муку, 70 г сливочного масла, сахар и соль необходимо растереть руками до образования мелкой крошки. Добавить яйцо и размять получившееся тесто руками (при необходимости можно добавить 1 чайную ложку воды). Долго вымешивать это тесто нельзя. Когда тесто будет готово, то ему нужно дать отлежаться минут 25-30.

В это время можно приготовить начинку. Форму для выпекания нужно смазать оставшимся сливочным маслом и положить туда предварительно почищенные и нарезанные четвертинками яблоки. Их необходимо плотно выложить по кругу выгнутой стороной вниз. Затем слой яблок посыпьте сахаром и выложите еще один слой и опять посыпьте сахаром. Таким образом нужно выложить все яблоки в форму. Духовку нужно разогреть до 200 градусов и запечь в ней яблоки около 30 минут. Важно помнить, что яблоки будут пускать много сока. Форма не должна протекать.

Когда яблоки будут готовы, то необходимо раскатать тесто. Его диаметр должен быть чуть больше, чем форма для выпечки. Нужно накрыть им яблоки, сделать несколько отверстий вилкой и вернуть все это в духовку еще на 25 минут.

После того как пирог будет готов, его нужно вынуть из духовки и дать немного постоять. Затем необходимо накрыть форму сервировочным блюдом, аккуратно перевернуть.

Для того, чтобы пирог легко отошел от формы, то ее можно подержать над слабым огнем.

"Тарт Татен". Скриншот: YouTube/CookingTime

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие начинки можно приготовить к блинам, а также как приготовить вареники и ажурные блинчики.