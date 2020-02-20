ФОПы могут платить налоги и соцвзнос с помощью Telegram-бота: как это работает

В Telegram команда "Опендатабот" добавила в бот возможность оплаты налоги (единый налог и единый социальный взнос, ЕСВ) для физлиц-предпринимателей (ФОП).

О том, как работает бот, рассказал сооснователь компании Алексей Иванкин изданию AIN.UA.

Сейчас в "Опендатабот" ФОП могут сдавать отчеты. Соответственно, единый налог можно оплатить после сдачи отчета или просто в боте. Для того, чтобы оплатить налоги (единый и ЕСВ) через интерфейс бота, нужно отправить свой ИНН, подтвердить ряд данных (ФИО, номер счета, куда зачислится налог).

Уплата налогов с помощью Telegram-бота. Фото: AIN

После этого нужно нажать кнопку "Оплатить". Оплата происходит с помощью WayForPay, взимается комиссия платежных систем (около 3-4%).

Если пользователь уже платил налоги в боте и хочет сформировать отчет по налогам, бот напомнит ему, сколько он платил государству в указанный период.

Посмотреть, как ФОП оплачивает единый налог с помощью бота, можно здесь (пропущена информация о номере карты и ИНН).

Как сообщали Українські Ноивни, Верховная Рада, помимо усиления контроля за уплатой налогов, приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФОПов 1, 2 и 3 групп до 1, 5 и 7 млн гривен в год соответственно.

В январе начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ.