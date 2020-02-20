ФJGи можуть сплачувати податки і соцвнесок з допомогою Telegram-бота: як це працює

команда "Опендатабот" запустила у Telegram бот, з допомогою якого можна сплатити податки (єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і єдиний податок) для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Співзасновник компанії Олексій Іванкін пояснив виданню AIN.UA як працює бот.

Зараз в "Опендатабот" ФОПи мають змогу здавати звіти через Telegram. Відповідно, єдиний податок можна сплатити після здачі звіту або просто в боті. Для того, щоб сплатити податки (єдиний та ЄСВ) через інтерфейс бота, потрібно відправити свій ІПН, підтвердити низку даних (ПІБ, номер рахунку, куди зарахується податок).

Сплата податків за допомогою Telegram-бота. Фото: AIN

Після цього потрібно натиснути кнопку "Оплатити". Оплата відбувається з допомогою WayForPay, стягується комісія платіжних систем (близько 3-4%).

Якщо користувач вже платив податки в боті і хоче сформувати звіт з податків, бот нагадає йому, скільки він платив державі в зазначений період.

Як повідомляли Українські Ноивни, Верховна Рада, крім посилення контролю за сплатою податків, прийняла поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОПів 1, 2 і 3 груп до 1, 5 і 7 млн гривень на рік відповідно.

У січні почали діяти нові рахунки для сплати ЄСВ.