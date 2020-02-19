Украина не будет ограничивать въезд для граждан Китая

В то время как Россия закрыла границу для Китая, Украина не намерена ограничивать въезд для граждан Китая.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц корреспонденту Українських Новин.

"Пока что нет. Мы ориентируемся на санитарные правила Европейского Союза, ни одна страна Европейского Союза на сегодняшний день ограничений не вводила",- сказал он.

Заяц также отметил, что если Министерство здравоохранения примет решение усилить меры безопасности и ввести ограничение въезда для граждан Китая, МИД, как ответственный за визовую политику, будет выполнять его.

Он также отметил, что в первую очередь свои государственные границы закрыли те страны, которые имеют общие границы с Китаем. Ранее, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая.

Начиная с 00:00 20 февраля 2020 года граждане Китая смогут попасть в Россию только с деловой или гуманитарной целью.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя.

Тем временем украинцев не будут забирать с круизного лайнера Diamond Princess.