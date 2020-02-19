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19 февраля 2020, среда, 20:10 41
Общество 2020-02-19T20:11:38+02:00
Українські Новини
В каких случаях можно принимать антибиотики: советы врачей

В каких случаях можно принимать антибиотики: советы врачей

Валерия Драгомирова
Центр общественного здоровья, Анализы, Врач, антибиотики
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Только на этой недели от гриппа умерли 10 украинцев, а общее количество заболевших ОРВИ составляет 245 тысяч человек. Очень часто люди не обращаются к доктору и сами покупают себе лекарства, в том числе и антибиотики. Антибиотики назначают только при бактериальных инфекциях. Они не действуют на вирусные заболевания. Об этом говорится сообщении Центра общественного здоровья в Facebook

Назначать антибиотики может только врач. Чтобы удостовериться, что это именно бактериальная болезнь, необходимо дополнительно сдать анализ крови. Также важно сделать и анализ на чувствительность к препарату, чтобы подобрать антимикробное средство, на 100% справится с бактерией.

Если же, например, у вас ангина, вызванная стрептококками (для диагностики в большинстве случаев достаточно экспресс-теста), или другое достаточно очевидное бактериальное заболевание, то, чтобы не терять времени, врач может назначить наиболее действенный антимикробный препарат сразу, без анализа крови.

В то же время, в начале заболевания симптомы у бактериальных и вирусных инфекций могут быть похожими: насморк, кашель, повышенная температура, боль в горле. Поэтому заниматься самолечением категорически нельзя. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу.


Ранее Українські Новини писали, сколько украинцы тратят на лекарства от простуды и ОРВИ. 

Тем временем врачи назвали 7 самых распространенных мифов о гриппе

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