На Донбассе боевики продолжают бить из тяжелого вооружения, работают снайперы

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперской пары", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов украинских позиций: вблизи Марьинки, Лебединского, Славного, Васильевки и Широкино.

2 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - возле населенных пунктов Луганское и Орехово.

В среду в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, в результате 22 обстрелов боевиками позиций подразделений Операции объединенных сил один военный погиб, четверо были ранены и ещедвое контужены.

Также Зеленский срочно собирал СНБО на брифинг для обсуждения ситуации в зоне ООС.