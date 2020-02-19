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19 февраля 2020, среда, 19:33 51
Силовые структуры 2020-02-19T20:53:00+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики продолжают бить из тяжелого вооружения, работают снайперы

На Донбассе боевики продолжают бить из тяжелого вооружения, работают снайперы

Ярина Вацяк
война на Донбассе, обстрелы на Донбассе, ООС, Сводка
ООС
ООС

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперской пары", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов украинских позиций: вблизи Марьинки, Лебединского, Славного, Васильевки и Широкино.

2 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - возле населенных пунктов Луганское и Орехово.

В среду в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, в результате 22 обстрелов боевиками позиций подразделений Операции объединенных сил один военный погиб, четверо были ранены и ещедвое контужены.

Также Зеленский срочно собирал СНБО на брифинг для обсуждения ситуации в зоне ООС.

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