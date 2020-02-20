подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Как не заболеть гриппом и простудой: 15 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет
20 февраля 2020, четверг, 05:00 21
Lifestyle 2020-02-20T05:00:01+02:00
Українські Новини
Как не заболеть гриппом и простудой: 15 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет

Как не заболеть гриппом и простудой: 15 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет

Ярина Вацяк
Фрукты, Грипп, Простуда, Профилактика, профилактика болезней, Иммунитет
Фрукты. Фото: pixabay.com
Фрукты. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине и мире тысячи людей болеют гриппом и простудой, самое время подумать о повышении иммунитета. Чтобы предотвратить простуду и грипп зимой, первым делом следует посетить местный продуктовый магазин. Помочь усилить иммунитет без медикаментов помогут 15 продуктов - мощных усилителей иммунной системы, пишет healthline.

  1. Цитрусовые

Большинство людей употребляют витамин С после простуды. Поскольку он помогает укрепить иммунную систему. Считается, что витамин С увеличивает выработку лейкоцитов. Это ключ к борьбе с инфекциями.

Поскольку ваше тело не производит и не хранит его, вам необходимо ежедневно принимать витамин С для поддержания здоровья. Почти все цитрусовые с высоким содержанием витамина С.

Цитрусовые. Фото: pixabay.comЦитрусовые. Фото: pixabay.com

  1. Красный перец

Если вы думаете, что цитрусовые фрукты содержат больше всего витамина С среди фруктов или овощей, подумайте еще раз. Красный перец содержит в два раза больше витамина С, чем цитрусовые. Он также являются богатым источником бета-каротина. Помимо повышения иммунной системы, витамин С может помочь сохранить здоровую кожу. Бета-каротин помогает сохранить ваши глаза и кожу здоровыми.

Красный перец. Фото: pixabay.comКрасный перец. Фото: pixabay.com

  1. Брокколи

Брокколи насыщена витаминами и минералами. Брокколи, богаты витаминами А, С и Е, а также многими другими антиоксидантами и клетчаткой, является одним из самых полезных овощей, которые вы можете положить на стол. Лучше вмго его употреблять сырым. либо после минимальной обработки.

Брокколи. Фото: pixabay.com Брокколи. Фото: pixabay.com

  1. Чеснок

Чеснок встречается практически во всех кухнях мира, добавляя остроты еде. Ранние цивилизации признавали его ценность в борьбе с инфекциями. Согласно Национальному центру дополнительного и комплексного здравоохранения HealthTrusted Source, чеснок также может помочь снизить кровяное давление и замедлить укрепление артерий. Иммуностимулирующие свойства чеснока обусловлены высокой концентрацией серосодержащих соединений, таких как аллицин.

Чеснок. Фото: pixabay.comЧеснок. Фото: pixabay.com

  1. Имбирь

Имбирь является еще одним ингредиентом, к которому многие обращаются после того, как заболели. Имбирь может помочь уменьшить воспаление, боль в горле и другие воспалительные заболевания. Имбирь также может помочь уменьшить тошноту.

Имбирь может помочь уменьшить хроническую боль и обладает свойствами, снижающими уровень холестерина.

Имбирь. Фото: pixabay.comИмбирь. Фото: pixabay.com

  1. Шпинат

Шпинат богат витамином С. Он также содержит множество антиоксидантов и бета-каротина, которые могут повысить способность иммунной системы бороться с инфекциями. Как и брокколи, шпинат наиболее полезен, когда его готовят как можно меньше, чтобы сохранить свои питательные вещества. Тем не менее, легкая кулинария обработка усиливает его витамин А и позволяет другим питательным веществам выделяться из щавелевой кислоты.

Шпинат. Фото: pixabay.comШпинат. Фото: pixabay.com

  1. Йогурт

Ищите йогурты, на этикетке которых напечатаны "живые и активные культуры", например греческий йогурт. Эти культуры могут стимулировать вашу иммунную систему, чтобы помочь бороться с болезнями. Старайтесь получать простые йогурты, а не те, которые предварительно ароматизированы и загружены сахаром. Вы можете подсластить простой йогурт фруктами или добавить мед.

Йогурт также может быть отличным источником витамина D. Витамин D помогает регулировать иммунную систему и, как считается, повышает естественную защиту нашего организма от болезней.

Йогурт. Фото: pixabay.com Йогурт. Фото: pixabay.com

  1. Миндаль

Когда речь идет о профилактике и борьбе с простудой, витамин Е имеет тенденцию отодвигаться на задний план. Однако витамин Е является ключом к здоровой иммунной системе. Это жирорастворимый витамин, а это означает, что для правильного усвоения требуется наличие жира. Орехи, такие как миндаль, содержат витамины и содержат полезные жиры. Порция полстакана, которая составляет около 46 целых очищенных миндальных орехов, обеспечивает почти 100 процентов рекомендуемого суточного количества витамина Е.

Миндаль. Фото: pixabay.comМиндаль. Фото: pixabay.com

  1. Куркума

Как известно, куркума является ключевым ингредиентом во многих карри. Но эта ярко-желтая горькая пряность годами также использовалась в качестве противовоспалительного средства при лечении как остеоартрита, так и ревматоидного артрита. Кроме того, исследование показывает, что высокие концентрации куркумина, который придает куркуме свой характерный цвет, могут помочь уменьшить повреждение мышц, вызванное физической нагрузкой.

Куркума. Фото: pixabay.comКуркума. Фото: pixabay.com

  1. Зеленый чай

Зеленый чай является отличным антиоксидантом, который улучшают иммунную функцию. Процесс ферментации, который проходит черный чай, разрушает много EGCG. Зеленый чай, с другой стороны, пропаривается и не ферментируется, поэтому EGCG сохраняется.

Зеленый чай также является хорошим источником аминокислоты L-теанин. L-теанин может помочь в производстве соединений, борющихся с микробами, в ваших Т-клетках.

Зеленый чай. Фото: pixabay.comЗеленый чай. Фото: pixabay.com

  1. Папайя

Папайя - это еще один фрукт, содержащий витамин С. Вы можете найти 224 процента рекомендуемого суточного количества витамина С в одном фрукте. У папайи также есть пищеварительный фермент папаин, который обладает противовоспалительным действием.

Папайя содержит приличное количество калия, витаминов группы В и фолата, которые полезны для вашего здоровья в целом.

Папайя. Фото: pixabay.comПапайя. Фото: pixabay.com

  1. Киви

Как и папайя, киви содержит незаменимые питательные вещества, включая фолат, калий, витамин К и витамин С. Витамин С повышает уровень лейкоцитов в борьбе с инфекцией, в то время как другие питательные вещества киви поддерживают нормальную работу вашего организма.

Киви. Фото: pixabay.comКиви. Фото: pixabay.com

  1. Домашняя птица

Когда вы болеете, куриный суп - это больше, чем просто пища для хорошего самочувствия с эффектом плацебо. Это помогает улучшить симптомы простуды, а также помогает защитить вас от болезней. Птица, такая как курица и индейка, богата витамином B-6. Приблизительно 3 унции легкого мяса индейки или курицы содержат от 40 до 50 процентов от рекомендуемой вами суточной нормы B-6.

Витамин B-6 является важным игроком во многих химических реакциях, происходящих в организме. Это также жизненно важно для формирования новых и здоровых эритроцитов. В бульоне, приготовленном путем варки куриных костей, содержатся желатин, хондроитин и другие питательные вещества, полезные для заживления кишечника и иммунитета.

Бульон. Фото: pixabay.comБульон. Фото: pixabay.com

  1. Семечки

Семена подсолнечника полны питательных веществ, в том числе фосфора, магния и витамина B-6. Они также невероятно богаты витамином Е, мощным антиоксидантом.

Витамин Е играет важную роль в регулировании и поддержании функции иммунной системы. Другие продукты с высоким содержанием витамина Е включают авокадо и темно-зеленые листья.

Семечки. Фото: pixabay.comСемечки. Фото: pixabay.com

  1. Моллюски

Моллюски - это не то, что приходит на ум многим, кто пытается повысить свою иммунную систему, но некоторые виды моллюсков содержат цинк.

Цинк не привлекает столько внимания, как многие другие витамины и минералы, но нашему организму они нужны, чтобы иммунные клетки могли функционировать так, как задумано.

Разновидности моллюсков с высоким содержанием цинка включают в себя:

  • краб
  • моллюски
  • омар

Обратите внимание, чтобы в рационе было больше рекомендуемого суточного количества цинка. Для взрослых мужчин  - это 11 мг (мг), а для женщин - 8 мг. Слишком много цинка может на самом деле подавлять работу иммунной системы.

Моллюски. Фото: pixabay.comМоллюски. Фото: pixabay.com

Разнообразие является ключом к правильному питанию. Есть только один из этих продуктов будет недостаточно, чтобы помочь бороться с гриппом, даже если вы едите его постоянно. Обратите внимание на размеры порций и рекомендуемое суточное потребление, чтобы вы не получали слишком много одного витамина и слишком мало других.

Напомним, ранее Українські Новини писали о вариантах напитков, которые не только согреют, но и будут чрезвычайно полезными, а также о том, как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах. 

Больше новостей о: Фрукты Грипп Простуда Профилактика профилактика болезней Иммунитет

Главный деликатес Нового года: польза и особенност...
За неделю десять человек умерли от гриппа, хоть ко...
Домашний чай от простуды: рецепты напитков...
От осложнений после гриппа умерли 15 украинцев...
Куда и когда прилетит самолет из Уханя. Все о рейсе, который доставит украинцев домой
Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя
Новости
Доллар подорожал в четверг: официальный курс валют от НБУ 05:30
За лекарства платить не будут: сколько будут стоить медуслуги в больницах с 1 апреля 05:30
В Китае озвучили название лекарств от коронавируса 23:55
Куда и когда прилетит самолет из Уханя. Все о рейсе, который доставит украинцев домой 23:25
Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой 22:45
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Забыли клятву Гиппократа. Жители и медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин, чтобы им "не завезли вирус"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok