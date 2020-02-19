Водителей, которые будут перевозить эвакуированных из Уханя граждан, также поместят на карантин

В то время как украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину, 5 водителей автобусов, которые будут перевозить эвакуированных граждан к местам обсервации, также останутся в местах временного размещения эвакуированных на карантин.

Об этом сообщил заместитель директора департамента быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Сницар, передают Українські Новини.

"Только 5 водителей, которые будут выполнять перевозку этих людей и экипаж... Эти 5 водителей также остаются дополнительно на обсервацию", - сказал он.

Он также отметил, что 4 автобуса будет выделено для перевозки граждан Украины и других стран и 1 автобуса - для экипажа самолета и сопровождающих.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС намерено задействовать 33 человека и 12 единиц техники для обеспечения карантина в отношении эвакуированных граждан из Китая.



Также самолет доставит эвакуированных граждан в "Борисполь" 20 февраля.

Тем временем эвакуация украинцев из китайского Уханя обойдется в 4,5 млн гривен