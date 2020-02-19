подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 февраля 2020, среда, 18:51 33
Общество 2020-02-19T18:55:07+02:00
Українські Новини
Водителей, которые будут перевозить эвакуированных из Уханя граждан, также поместят на карантин

Водителей, которые будут перевозить эвакуированных из Уханя граждан, также поместят на карантин

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Украина, эвакуация украинцев из Уханя
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

В то время как украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину, 5 водителей автобусов, которые будут перевозить эвакуированных граждан к местам обсервации, также останутся в местах временного размещения эвакуированных на карантин.

Об этом сообщил заместитель директора департамента быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Василий Сницар, передают Українські Новини.

"Только 5 водителей, которые будут выполнять перевозку этих людей и экипаж... Эти 5 водителей также остаются дополнительно на обсервацию", - сказал он.

Он также отметил, что 4 автобуса будет выделено для перевозки граждан Украины и других стран и 1 автобуса - для экипажа самолета и сопровождающих.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС намерено задействовать 33 человека и 12 единиц техники для обеспечения карантина в отношении эвакуированных граждан из Китая. 


Также самолет доставит эвакуированных граждан в "Борисполь" 20 февраля. 

Тем временем эвакуация украинцев из китайского Уханя обойдется в 4,5 млн гривен

Больше новостей о: Китай Ухань Украина эвакуация украинцев из Уханя

Санаторий в 10 метрах от жилых домов: люди боятся ...
Минздрав засекретил информацию о четырех местах, г...
Мы не видим нужды в эвакуации, — украинцев не буд...
Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт У...
Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод денег на карту
Новости
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус в вопросах и ответах. Как передается и как не перепутать с гриппом 19:16
Чиновник времен Януковича признал связь с Philips в скандале с тендером для "Мистецького Арсенала", - СМИ 19:02
Украина полностью контролирует ситуацию на Донбассе, — Загороднюк 18:55
Водителей, которые будут перевозить эвакуированных из Уханя граждан, также поместят на карантин 18:51
Минздрав засекретил информацию о четырех местах, готовых принять украинцев из Уханя 18:46
больше новостей
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Работали сутками, сверки были 4 раза за ночь, - директор частной фирмы, которая готовила отчет Кабмина 23:17
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Баканов допускает, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть агентами СБУ 14:58
больше новостей
Украинцев и иностранцев уже доставили в аэропорт Уханя для эвакуации в Украину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok