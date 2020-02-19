План "12 кроків" не відповідає політиці України і НАТО, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що план "12 кроків", авторства трьох західних аналітичних центрів і Російської ради з міжнародних справ, є неформальним і не відповідає політиці України і Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Наша позиція - це те, що цей документ є абсолютно неформальним. Він не відповідає політиці України, він не відповідає політиці НАТО, він не відповідає політиці наших ключових партнерів. Тобто він взагалі не відповідає ніякій політиці. Тому ми його не розглядали всерйоз", - сказав Загороднюк.

План був опублікований на сайті Мюнхенської конференції з безпеки, серед пунктів плану вказані запуск нового національного діалогу про ідентичність та визначення визначити галузі виборчої взаємодії між ЄС і Росією.

Міністр зазначив, що цей документ не представляє позицію міжнародних партнерів, які, за його словами, дотримуються іншого бачення.

Як повідомляли Українські Новини, у США назвали неприйнятним план "завершення війни в Україні".

Раніше Україна запропонувала секторальне розведення військ на Донбасі.