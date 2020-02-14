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14 февраля 2020, пятница, 20:47 17
Внешняя политика 2020-02-14T20:48:35+02:00
Українські Новини
В США назвали неприемлемым план "завершения войны в Украине"

В США назвали неприемлемым план "завершения войны в Украине"

Валерия Драгомирова
США, Мюнхенская конференция по безопасности, Донбасс, Окончание войны
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированных на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление обнародовано на сайте аналитического центра Atlantic Council.

"Большинство из 12 рекомендаций, если они будут добросовестно выполняться всеми сторонами, носят конструктивный характер и могут служить мерами укрепления доверия и облегчат трудности и страдания, которые испытывает население на оккупированном Донбассе или вблизи него. Но некоторые из них проблематичны, две, в частности, повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации. Что еще более важно, в документе описывается проблема, которая должна быть решена с точки зрения Кремля, возможно, чтобы убедить представителей российской элиты подписать соглашение", - говорится в заявлении.

Эксперты указывают, что "мюнхенский план" определяет проблему в первом предложении: "конфликт в Украине и вокруг нее". По их мнению, это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения.

"Конфликт внутри и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российской форме, но без знаков различия, захватили украинский полуостров Крым, и Москва "аннексировала" его. Затем Москва начала гибридную войну на Донбассе и использовала свой массивный дезинформационный аппарат, чтобы представить это как гражданский конфликт в Украине. Без кремлевского руководства, финансирования, оружия (включая тяжелое вооружение), боеприпасов и, в некоторых случаях, регулярных подразделений российской армии, не было бы "конфликта внутри и вокруг Украины", - говорится в заявлении.

Также указывается, что главная проблема, которую необходимо решить, - это агрессия Москвы в Украине - путем восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, начиная с Донбасса. В более широком смысле проблема заключается в том, чтобы убедить Москву в том, что она не имеет права диктовать политику своим соседям.

Эксперты отметили, что одна из рекомендаций подхватывает дружескую Кремлю идею ослабления санкций после частичной реализации Минских соглашений.

"Рекомендация игнорирует тот факт, что важнейшим элементом "Минска" является постоянное перемирие, которое может произойти уже завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе. Более того, эта рекомендация подорвала бы позицию Евросоюза о том, что весь "Минск" должен быть реализован для отмены санкций", - говорится в заявлении.

Совместное заявление подписали, в частности, бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Уильям Тейлор и Мари Йованович.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский в ходе рабочего визита в Германию 14-15 февраля выступит на сессии Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной Украине, и проведет на ее полях ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

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