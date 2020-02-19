За тиждень десять осіб померли від грипу, хоч кількість хворих і зменшилася

У той час як співробітників з ознаками ГРВІ рекомендують відправляти додому, за минулий тиждень (10.02-16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 осіб, з них 61,4% - діти. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Інтенсивний показник захворюваності склав 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4% більше епідемічного порогу по Україні.

У країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

У Харківській, Луганській областях і в Києві зберігається неепідемічний рівень активності. У всіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

Наголошується, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимового часу року і цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначені віруси грипу: 12 - типу А (Н1) pdm09, 11 - типу А не субтипивано, 1 - типу B.

За тиждень зареєстровано десять летальних випадків у результаті грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 38 осіб померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 776 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.



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