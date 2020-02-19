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19 лютого 2020, середа, 15:24 143
Силові структури 2020-02-19T22:45:05+02:00
Українські Новини
НАБУ відкриє справу проти Нефьодова

НАБУ відкриє справу проти Нефьодова

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, НАБУ, Корупція, Максим Нефьодов
Максим Нефьодов
Максим Нефьодов

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ від громадянина, ім'я якого не називається.

У позові він зазначає, що 23 січня звернувся в НАБУ із заявою про вчинення злочину групою осіб на чолі з Нефьодовим, яка систематично одержувала хабарі за постачання горючих і несертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

В результаті таких дій за інформацією заявника державі було завдано збитків на більш ніж 40 млн гривень.

НАБУ відмовило у розслідуванні цих фактів, проте 11 лютого суд зобов'язав НАБУ відкрити справу на Нефьодова.

Як повідомляли Українські Новини, Нефьодов отримав 230 тис. гривень зарплати у грудні.


Раніше глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі.

Держбюджет-2019 недоотримав від Митниці 22 878,719 млн гривень (план виконано на 94,2%).

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