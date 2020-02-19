НАБУ відкриє справу проти Нефьодова

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ від громадянина, ім'я якого не називається.

У позові він зазначає, що 23 січня звернувся в НАБУ із заявою про вчинення злочину групою осіб на чолі з Нефьодовим, яка систематично одержувала хабарі за постачання горючих і несертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

В результаті таких дій за інформацією заявника державі було завдано збитків на більш ніж 40 млн гривень.

НАБУ відмовило у розслідуванні цих фактів, проте 11 лютого суд зобов'язав НАБУ відкрити справу на Нефьодова.

Як повідомляли Українські Новини, Нефьодов отримав 230 тис. гривень зарплати у грудні.



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Держбюджет-2019 недоотримав від Митниці 22 878,719 млн гривень (план виконано на 94,2%).