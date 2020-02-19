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19 февраля 2020, среда, 13:48 15
Президент 2020-02-19T13:48:55+02:00
Українські Новини
Зеленский встретился с "разбойником" Годунком в Борисполе

Зеленский встретился с "разбойником" Годунком в Борисполе

Ольга Фандорина
Борисполь, Разбойник, Владимир Зеленский, Ярослав Годунок

Президент Владимир Зеленский во время посещения Бориспольской районной больницы 19 февраля снова встретился с секретарем местного городского совета Ярославом Годунком, которого в июле прошлого года выгнал с заседания горсовета и назвал "разбойником", а потом еще и собирался звонить Баканову из-за него.

Годунок обратился к нему с просьбой расследовать хищения средств бывшими чиновниками.

"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю, но будет странно от меня слышать … Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся", – сказал Годунок.

Зеленский заявил, что сначала нужно достроить корпуса больницы, а потом будут разбираться с коррупцией.

"Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне (на этих словах все рассмеялись – ред.)… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там – это к правоохранительным органам", – сказал президент.

6 сентября Годунку было сообщено о подозрении по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Установлено, что 29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею мужчину (имя не указывается) и стал его избивать. После этого мужчина упал, а Годунок сел на него и продолжил избиение. Потом Годунок покинул место события. При этом Годунок отрицает избиение активиста.

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