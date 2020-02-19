Первого зампредседателя Института нацпамяти Алину Шпак уволили, — Гончаренко

Пока Украинский институт национальной памяти готовит цикл лекций о декоммунизации, Кабинет Министров уволил первого заместителя председателя института Алину Шпак.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Шпак являлась зампредседателя с 2014 года.

С декабря 2013 по май 2014 года Шпак работала директором Центра исследований освободительного движения.

Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 2019 года Кабмин назначил председателем Украинского института национальной памяти эксперта в сфере образования и культуры Антона Дробовича.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович задекларировал 450 тыс. гривен доходов и 500 тыс. гривен наличными за 2018 год.