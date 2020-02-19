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19 февраля 2020, среда, 14:00 205
Экономика 2020-02-19T14:00:21+02:00
Українські Новини
НБУ резко обвалил гривну после длительного укрепления

НБУ резко обвалил гривну после длительного укрепления

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра, Курс гривны
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 20 февраля, на 8,02 коп. до 24,5237 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 19 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 18 февраля, повысился на 1 копейку и составляет 3,48 гривен за 10 рублей. Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 февраля на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,96 коп. до 24,2661 UAH/USD.

А курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

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