В Харьковской области случилась вспышка вирусного гепатита А

В Харьковской области врачи диагностировали 4 случая острого вирусного гепатита "А" среди школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вирусом заболели ученики школы №1 в селе Боровая.

"По состоянию на 18.02.2020 у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы - 1 больной к КНП ХОР "Областная детская инфекционная клиническая больница" и 3 больных в инфекционное отделение КНП "Боровская центральная районная больница", состояние их удовлетворительное, они получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Местная власть вместе с представителями медицинских учреждений начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины возникновения вспышки гепатита.

Ранее группа воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения попала в больницу с симптомами отравления.

Также массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

А во Львовской области 14 человек отравились в ресторане.