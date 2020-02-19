Украина готова к транзиту нефти на белорусские НПЗ, - посол в Беларуси

В то время, как Украине нужно 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, чтобы модернизировать основные фонды до уровня соседних стран - Словакии и Беларуси, посол в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Об этом сообщает белорусское издание Naviny, передают Українські Новини.

"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", - сказал Кизим.

Он добавил, что когда летом 2019 года Россия ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

Также Кизим отметил, что Украина готова помочь Беларуси, если у нее возникнут какие-то проблемы.

Как сообщали Українські Новини, Беларусь планирует импортировать 30% нефти через Украину.

Ранее Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против.

Также Лукашенко угрожает лишить Россию двух ниток нефтепровода "Дружба".