Лукашенко предложил России вступить в Белорусь и заявил, что россияне будут не против

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Вы хотите общего президента? Выборы. Я этого не боюсь. А совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Беларуси тоже в плане единого государства: вы вступаете в состав Беларуси", — сказал Лукашенко.

По его словам, ни россияне, ни белорусы не будут против такого варианта.

"А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — тоже", — сказал Лукашенко.

По словам президента, его удивляет, что Россия не предлагает такой вариант.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод России для агрессии и начала вооруженного конфликта.

Ранее Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Также Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией.