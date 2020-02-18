Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь, - Милованов

Украине нужно 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, чтобы модернизировать основные фонды до уровня соседних стран - Словакии и Беларуси.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным министерства, в Украине основные средства производства изношены на 60%.

"Для того, чтобы нам, например, нарастить до 50%, 48, 45, нам нужно примерно 50 млрд долларов инвестиций в следующие 5-10 лет. А если мы хотим дойти до уровня, например, 35-38% износа, то должно быть все 100 (млрд долларов - ред.)", - сказал он.

По его словам, уровень изношенности фондов составляет 35% в Словакии, 38% - в Беларуси и 42% - в Молдове.

"Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 50 лет", - сказал Милованов.

Как сообщали Українські Новини, четвертую часть от официального ВВП Украины или 846 млрд гривен составляют теневые операции.

По данным Минэкономики уровень теневой экономики в 2018 году снизился на 1 п.п. до 32% и был самым низким с 2009 года.

Тем временем, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц.