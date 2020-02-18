подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 февраля 2020, вторник, 09:45 50
Экономика 2020-02-18T10:27:56+02:00
Українські Новини
Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь, - Милованов

Украине нужно 50 лет, чтобы догнать Беларусь, - Милованов

Надежда Комендантова
ВВП, Износ активов, Тимофей Милованов, Беларусь, Промышленность
Промышленность. Фото: groupdf.com
Промышленность. Фото: groupdf.com

Украине нужно 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, чтобы модернизировать основные фонды до уровня соседних стран - Словакии и Беларуси.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время презентации правительственной "Экономической стратегии: рост через инвестиции", передает корреспондент РБК-Украина.

По данным министерства, в Украине основные средства производства изношены на 60%.

"Для того, чтобы нам, например, нарастить до 50%, 48, 45, нам нужно примерно 50 млрд долларов инвестиций в следующие 5-10 лет. А если мы хотим дойти до уровня, например, 35-38% износа, то должно быть все 100 (млрд долларов - ред.)", - сказал он.

По его словам, уровень изношенности фондов составляет 35% в Словакии, 38% - в Беларуси и 42% - в Молдове.

"Чтобы нам догнать Беларусь, Словакию, нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение следующих 50 лет", - сказал Милованов.

Как сообщали Українські Новини, четвертую часть от официального ВВП Украины или 846 млрд гривен составляют теневые операции.

По данным Минэкономики уровень теневой экономики в 2018 году снизился на 1 п.п. до 32% и был самым низким с 2009 года.

Тем временем, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц.

Больше новостей о: ВВП Износ активов Тимофей Милованов Беларусь Промышленность

Положительное сальдо внешней торговли услугами в 2...
Активы спутникового ГП "Оризон-Навигация" изношены...
Милованов допускает в будущем концессию больниц и ...
Лукашенко признал, что Россия давит на Белорусь, з...
В Украину едет очередная миссия МВФ
Эвакуация граждан из Китая: самолет дезинфицируют, а все отходы с него сожгут
Новости
Аваков исключает, что во время выборов на Донбассе к патрулированию допустят боевиков 10:28
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник 10:15
Зеленский намерен упростить условия поступления для крымчан в украинские ВУЗы 10:15
Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра 10:03
Власти Запорожья сегодня открыли школы после карантина 09:52
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
больше новостей
Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok