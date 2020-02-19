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19 февраля 2020, среда, 11:27 142
Кабмин 2020-02-19T11:48:10+02:00
Українські Новини
На Банковой предприниматели требуют отмены фискализации

На Банковой предприниматели требуют отмены фискализации

Елизавета Кесельман
Митинги, забастовки, Кабмин, Офис Президента Украины, Митинги возле ОП, мораторий на проверку ФЛП
Забастовки возле Офиса Президента
Забастовки возле Офиса Президента

Около 2 тыс. человек требуют отмены фискализации физических лиц-предпринимателей возле здания Офиса Президента. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

По состоянию на 10:45 протестующие заняли площадь возле Офиса Президента. Они установили громкоговорители и выступают перед входом в здание.

Прилегающие к Офису Президента улицы не перекрыты, правоохранители обеспечивают правопорядок.

Участники держат флаги с символикой "Национального корпуса", "Европейской солидарности", "Всеукраинского объединения "Свобода" и "SaveФОП!". На акции выступила депутат от фракции "Евросолидарность" Нина Южанина.

Активисты требуют отменить фискализацию ФЛП и сохранить упрощенную систему налогообложения и отчетности.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года Президент Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего моратория на проверку физлиц-предпринимателей.

Кроме того, Нацбанк запретил ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на личные потребности.

Также сообщалось, что партия "Слуга народа" намерена инициировать изменения в налоговой системе, в частности изменения коснуться физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге, которым могут запретить предоставлять услуги.

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